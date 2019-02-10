Вербовщик ИГИЛ задержан в Кабуле

Функционер "Исламского государства", отвечающий за вербовку в ИГИЛ новых боевиков, Абу Абдулла Мутавакил задержан в Кабуле, говорится в сообщении Главного управления нацбезопасности Афганистана, опубликованном в субботу в "Твиттере".

Подробности задержания вербовщика ИГИЛ в афганской столице в сообщении не приводятся.