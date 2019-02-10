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Дальнее зарубежье 10.02.2019 09:55

Вербовщик ИГИЛ задержан в Кабуле

Функционер "Исламского государства", отвечающий за вербовку в ИГИЛ новых боевиков, Абу Абдулла Мутавакил задержан в Кабуле, говорится в сообщении Главного управления нацбезопасности Афганистана, опубликованном в субботу в "Твиттере".

Подробности задержания вербовщика ИГИЛ в афганской столице в сообщении не приводятся.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ИГИЛ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]