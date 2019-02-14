С участием Компании AzerTelecom было проведено мероприятие, посвященное Международному дню безопасного Интернета

С участием компании AzerTelecom - магистрального (backbone) Интернет-провайдера, соединяющего Азербайджан с международной Интернет-сетью, в компьютерной академии STEP было проведено мероприятие, посвященное "Международному дню безопасного Интернета".

Мероприятие состоялось с участием представителей ряда местных и международных компаний, специализирующихся на представлении Интернета в нашей стране и безопасности Интернета; были проведены полезные обсуждения на темы Интернета, его возникновения, безопасности в глобальной сети, основных угроз, с которыми сталкиваются пользователи и т.д.

Выступивший на мероприятии Главный коммерческий директор компании AzerTelecom Самир Нуриев коснулся темы возникновения глобальной сети Интернет, существующих технических показателей, присоединения Азербайджана к сети Интернет и роли магистрального провайдера AzerTelecom в этом процессе, а также будущего Интернета.

Отметивший тот факт, что в настоящее время число пользователей Интернета в мире превышает 4 миллиарда, и что Азербайджан находится на первом месте (79%) по охвату Интернета в СНГ, Самир Нуриев довел до внимания, что в 2020 году Интернетом будут пользоваться более 5 миллиардов человек, наибольший рост в использовании глобальной сети будет в развивающихся странах, Облачные технологии будут развиваться, "Интернет вещей" (IoT) изменит представление об Интернете и в будущем Интернет станет «другом экологии».

Другие выступавшие на мероприятии, в свою очередь, обсудили вопросы распространения Интернета, виды проводного и беспроводного Интернета, сети, системное администрирование, социальную инженерию и защиту от фишинговых атак и поделились своим опытом.

Международный день безопасного Интернета (“Safer Internet Day - SID”) отмечается во второй день второй недели второго месяца каждого года. Это знаменательное событие было установлено в 2004 году решением Европейской комиссии. Цель состоит в том, чтобы способствовать безопасному и ответственному использованию онлайн-технологий, особенно среди детей и молодежи во всем мире.

Динамично развивающийся телекоммуникационный оператор Азербайджана - AzerTelecom учрежден в 2008 году и является дочерней компанией Bakcell - первого оператора мобильной связи в Азербайджане. Компания предоставляет оптовый интернет, услуги по выделенным линиям, передача данных в сетях мобильной связи, международный транзит, услуги Дата Центра, VPN (Виртуальная Частная Сеть), FTTx (оптическое волокно до точки х), SIP телефония, защита от DDоS атак и другие телекоммуникационные услуги.