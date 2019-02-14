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ТЭК 14.02.2019 13:07

Добыча нефти в Грузии в 2018г снизилась на 5,6%

Объем добычи нефти в Грузии в 2018 году составил 30,2 тыс. тонн, что на 5,6% меньше, чем в 2017 году, сообщает АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" (GOGC).

Тем самым, зафиксирован самый низкий показатель за все годы добычи нефти в Грузии.

В сообщении отмечается, что по заключенным с иностранными компаниями соглашениям о долевом распределении продукции, в прошлом году на долю контракторов пришлось 15,8 тыс. тонн добытой нефти (снижение по сравнению с 2017 годом на 9,7%), на долю GOGC - 14,2 тыс. тонн (снижение на 2,1%).

Поиском и добычей нефти в Грузии на своих лицензионных блоках в настоящее время занимаются 9 компаний, из которых 8 иностранные, в том числе две британские, американская, чешская, голландская, израильская, компании из Гонконга и Сингапура, одна - грузинская.

Как сообщалось, в 2017 году в Грузии было добыто 32 тыс. тонн нефти - на 17,1% меньше, чем в предыдущем году.

По информации GOGC, за все годы добычи нефти в Грузии, которая началась с 1930-х годов, общий объем добытого составил более 28 млн тонн. При этом наибольшие объемы добычи нефти на территории страны были зафиксированы в 1980-1983 годах - до 3 млн тонн ежегодно.

Суммарные начальные ресурсы нефти на территории Грузии прогнозируются в объеме 850 млн тонн, из которых 450 млн тонн приходится на сушу, 400 млн тонн - на черноморский шельф страны.

GOGC была учреждена в марте 2006 года путем слияния АО "Грузинская нефтяная международная корпорация", АО "Грузинская газовая международная корпорация" и АО "Грузнефть". Основной сферой деятельности корпорации является поиск и добыча нефти и газа, их транзит, а также проектирование, строительство и эксплуатация магистральных трубопроводов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГРУЗИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]