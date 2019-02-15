Китай повысил розничные цены на бензин и дизтопливо в 3-й раз в 2019г

Китай повысил розничные цены на автомобильное топливо в третий раз с начала текущего года.
Государственный комитет по делам развития и реформ КНР принял решение увеличить с пятницы стоимость тонны бензина и дизельного топлива на 50 юаней ($7,4), сообщает агентство "Синьхуа".
КНР пересматривает стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке каждые 10 рабочих дней, учитывая тенденции роста или снижения цен на нефть на глобальном рынке. Стоимость автомобильного топлива меняется, если амплитуда колебания нефтяных котировок в мире превышает 50 юаней за тонну.
Госкомитет требует от трех ведущих нефтяных компаний страны - PetroChina, Sinopec и CNOOC - надлежащим образом организовать производство и транспортировку нефтепродуктов, гарантировать стабильность рыночных поставок и строгое соблюдение государственной ценовой политики.
Комитет в настоящее время тщательно следит за работой механизма ценообразования, а также намерен в соответствии с изменениями ситуации на внешнем и внутреннем рынках нефти совершенствовать его.
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