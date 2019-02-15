Импорт сигарет в Азербайджан в 2018г из России сократился на 77%, из Украины – увеличился на 33%

Импорт в Азербайджан в 2018 году сигарет составил на сумму $152 млн 391,89 тыс., что на 4,7% меньше показателя 2017 года, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
По данным правительства, основным поставщиком сигарет в Азербайджан в отчетном периоде являлась Украина. В частности, из Украины импортировано сигарет на сумму $129 млн 233,23 тыс. (рост на 32,9% - ИФ).
Кроме этого, импорт в Азербайджан сигарет из России в 2018 году составил на сумму $13 млн 223,77 тыс. (спад на 76,5%).
Импорт сигарет также осуществлялся из Белоруссии - на $9 млн 840,88 тыс. (рост в 2,8 раза).
В целом, на импорт из Украины и России пришлось 93,5% поставок сигарет в Азербайджан.
В 2017 году импорт в Азербайджан табачной продукции составил на сумму $160 млн 54,33 тыс., включая сигарет на сумму $159 млн 894,81 тыс.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»