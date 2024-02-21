В Азербайджан в 2023г утроил экспорт сигарет, импорт – в 1,8 раза

Азербайджан в 2023 году увеличил экспорт сигарет в 3 раза – на сумму $14 млн 285,12 тыс., сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Поставки осуществлялись в следующие страны: Грузия – на $7 млн 755 тыс., Россия - на $5 млн 560 тыс., Оман – на $459,65 тыс., остальное – в другие страны.

При этом импорт сигарет в Азербайджан в 2023 году составил на сумму $7 млн, что в 1,8 раза больше показателя 2022 года.

По данным статистики, основным поставщиком сигарет в Азербайджан в отчетном периоде стала Турция. В частности, из Турции было импортировано сигарет на сумму $6 млн 794 тыс. (рост в 2,9 раза). В целом, на импорт из Турции пришлось 97% стоимости поставок сигарет в Азербайджан.

Импорт сигарет в Азербайджан в 2022 году составил на сумму $3 млн 965,25 тыс., что в 3,7 раза меньше показателя 2021 года.

Экспорт сигарет из Азербайджана в 2022 году составил $4 млн 766,71 тыс.

Б.Рустамбеков