Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах, оставив их на последней ступени инвестиционного уровня - "BBB-".
Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "позитивный".
"Минфин России положительно оценивает подтверждение агентством Fitch Ratings долгосрочного кредитного рейтинга России на текущем "инвестиционном" уровне "ВВВ-" с позитивным прогнозом. В качестве благоприятных факторов, обуславливающих такое решение, агентство отмечает устойчивое состояние платежного баланса страны, значительный объем накопленных фискальных резервов и низкий уровень государственного долга России", - сообщила пресс-служба Минфина.
"По мнению агентства, строгое следование бюджетному правилу, приверженность политике инфляционного таргетирования, в сочетании с сохранением режима плавающего валютного курса и взвешенной налогово-бюджетной политикой позволят РФ успешно абсорбировать потенциальные внешние шоки, в том числе возможное усиление санкционного давления. Сохранение позитивного прогноза свидетельствует о том, что аналитики агентства видят достаточное количество потенциальных драйверов для пересмотра в ближайшей перспективе суверенного рейтинга России в сторону повышения. К числу таких драйверов агентство относит сохранение макроэкономической стабильности, наращивание международных резервов и реализация структурных реформ, направленных на повышение темпов экономического роста", - отмечает Минфин.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 25 раз - Минобороны
Азербайджан и Германия обсудили инфраструктурные проекты - МИД
Баку и Брюссель обсудили перспективы энергосотрудничества – МИД Азербайджана
МОК рассматривает возможность участия в отборочном турнире к Играм-2020 совместной команды Северной и Южной Кореи
МОК приветствует инициативу двух Корей выдвинуть совместную заявку на право проведения Игр 2032 г. - Бах
Volkswagen сократил продажи в январе, предупредил о рисках в 2019 году
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Первый вице-президент Азербайджана посещает Гянджу
Азерсу к 2021г завершит реконструкцию системы водоснабжения и канализации Газаха
Трамп: Москва и Пекин помогли в вопросах санкций против КНДР
Член конгресса представила законопроект, призванный предотвратить выход США из ДРСМД
В ЕС согласовали санкции против восьми россиян из-за инцидента в Азовском море
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Станьте ближе к своей мечте с AccessBank!
ВТБ (Азербайджан) предлагает владельцам карт Mastercard стать участниками программы лояльности
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»