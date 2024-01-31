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Регион 31.01.2024 22:32

Fitch: экономика Армении сильно зависит от России

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что экономика Армении остается сильно зависимой от России.

"Экономика Армении сильно зависит от России в области торговли и энергетики, и Fitch не ожидает существенной диверсификации в сторону от России в ближайшей перспективе. Однако отношения с РФ остаются напряженными», - отмечает агентство.

В Fitch также считают, что Армения продолжает применять западные санкции, направленные против российских организаций в своем банковском секторе. «Тем не менее, экспорт товаров в Россию увеличился почти на 300% с 2021 года, а на долю России в I-III кварталах 2023 года пришлось 51% экспорта и 30% импорта", - говорится в информации.

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Тэги: FITCH, АРМЕНИЯ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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