Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8485 RUR   0.0188 GBR   2.1669 TRY   0.0558

Цена на нефть

01.02 $/bbl +/- WTI 73.82 -2.03 Brent 78.70 -1.85

Регион 02.02.2024 17:36

Азербайджан и Армения в первом полугодии 2024 года могут заключить мирный договор - Fitch Solutions

Аналитики Fitch Solutions (входит в Fitch Group) считают, что Азербайджан и Армения в первом полугодии 2024 году могут подписать мирный договор.

«Мы считаем, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией может быть заключено уже в первом полугодии 2024 года. Мы считаем весьма вероятным, что мирное соглашение будет включать положения об усилении контроля Азербайджана над созданием Зангезурского коридора, ведущего к своему эксклаву Нахчывану», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» выдержки из заключения аналитиков Fitch Solutions.

По их мнению, после успешной военной операции в Карабахе в сентябре 2023 года Азербайджан укрепил свою региональную безопасность в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Р.Керимов, А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: FITCH, АРМЕНИЯ, МИР


Похожие новости


Fitch: экономика Армении сильно зависит от России Fitch подтвердило рейтинг Армении «B+» со «стабильным» прогнозом Fitch в четыре раза понизило прогноз роста экономики Армении в 2022 году Fitch понизило рейтинги Армении до «B+» с «BB-», прогноз - «стабильный» Fitch подтвердило рейтинг Армении на уровне "В+" со стабильным прогнозом Fitch подтвердило рейтинги Армении "BB-", прогноз - "стабильный"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az