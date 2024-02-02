Азербайджан и Армения в первом полугодии 2024 года могут заключить мирный договор - Fitch Solutions

Аналитики Fitch Solutions (входит в Fitch Group) считают, что Азербайджан и Армения в первом полугодии 2024 году могут подписать мирный договор.
«Мы считаем, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией может быть заключено уже в первом полугодии 2024 года. Мы считаем весьма вероятным, что мирное соглашение будет включать положения об усилении контроля Азербайджана над созданием Зангезурского коридора, ведущего к своему эксклаву Нахчывану», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» выдержки из заключения аналитиков Fitch Solutions.
По их мнению, после успешной военной операции в Карабахе в сентябре 2023 года Азербайджан укрепил свою региональную безопасность в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Р.Керимов, А.Азизов
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