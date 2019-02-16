Из корпуса ИТМО удалось вывести всех сотрудников, студентов, преподавателей и рабочих - ректор

Все находившиеся в здании ИТМО успели покинуть его до обрушения, сообщил "Интерфаксу" ректор университета Владимир Васильев в субботу.
"У нас по субботам проходят занятия. В этот момент шли занятия. Когда услышали треск, то начали выводить всех из здания: сотрудников, преподавателей, студентов. У нас это отработано. Всех вывели", - сказал В.Васильев.
"Да, в этот момент в здании работали подрядчики, они делали косметический ремонт. Говорить о причинах (обрушения - ИФ) пока тяжело", - добавил он.
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл на место происшествия и помог женщине дойти до машины скорой помощи.
На вопросы журналистов врио губернатора уточнил, что женщина является преподавателем вуза и работала "на верхнем этаже", после чего направился к зданию университета.
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