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СНГ 16.02.2019 20:26

Из корпуса ИТМО удалось вывести всех сотрудников, студентов, преподавателей и рабочих - ректор

Все находившиеся в здании ИТМО успели покинуть его до обрушения, сообщил "Интерфаксу" ректор университета Владимир Васильев в субботу.

"У нас по субботам проходят занятия. В этот момент шли занятия. Когда услышали треск, то начали выводить всех из здания: сотрудников, преподавателей, студентов. У нас это отработано. Всех вывели", - сказал В.Васильев.

"Да, в этот момент в здании работали подрядчики, они делали косметический ремонт. Говорить о причинах (обрушения - ИФ) пока тяжело", - добавил он.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл на место происшествия и помог женщине дойти до машины скорой помощи.

На вопросы журналистов врио губернатора уточнил, что женщина является преподавателем вуза и работала "на верхнем этаже", после чего направился к зданию университета.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, ВУЗ, ОБРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]