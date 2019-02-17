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Внешняя политика 17.02.2019 10:23

Мамедъяров обсудил с советником канцлера Германии двусторонние отношения и Карабах

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил в Мюнхене с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Яном Хекером развитие двусторонних отношений и карабахское урегулирование, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«Стороны обменялись мнениями по повестке сотрудничества между Азербайджаном и Германией, выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений», - сказано в сообщении.

Э.Мамедъяров информировал советника канцлера Германии о ситуации в переговорах по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, подчеркнув, что нерешенность проблемы является основным препятствием региональному миру и безопасности.

На встрече, прошедшей в рамках 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, стороны обсудили также региональные и международные вопросы.

Р.Бабаев

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]