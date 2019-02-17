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Дальнее зарубежье 17.02.2019 15:02

Глава МИД Катара сомневается в разгроме ИГ на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман ат-Тани считает преждевременным говорить о разгроме террористической группировки "Исламское государство" на Ближнем Востоке.

"За последние пару дней мы слышал, как люди говорили о разгроме террористов, о разгроме ИГ. А мы вынуждены уточнить: был освобожден ряд территорий, но ИГ или терроризм пока еще не разбиты", - сказал он в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что, несмотря на территориальные потери, террористы сохранили в этом регионе свою идеологию, боевиков и продолжают рекрутировать новых сторонников.

По его словам, "основным причинам" кризисов и конфликтов в регионе внимания пока что не уделялось.

Также он выразил беспокойство в связи с отсутствием международного и регионального процесса, который бы стремился преодолеть растущие разногласия на Ближнем Востоке. Министр указал на отсутствие единой интерпретации международного права применительно к ситуации в таких странах как Сирия, Йемен, Ливия, а также к палестинской проблеме.

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Тэги: КАТАР, МИД, БЛИЖВОСТОК, ИГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]