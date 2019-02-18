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Бизнес и законодательство 18.02.2019 13:10

Минналогов Азербайджана изучает опыт других стран при проведении налоговой амнистии

Министерство налогов Азербайджана изучает опыт других стран по применению налоговой амнистии, заявил глава ведомства Микаил Джаббаров.

"Минналогов Азербайджана изучает опыт других стран по применению налоговой амнистии. Причем изучаются как успешные, так и неудачные случаи применения налоговой амнистии", - сказал М.Джаббаров в понедельник в Баку на форуме "Налоги. Прозрачность. Развитие".

В ходе форума депутат парламента Вахид Ахмедов выступил с предложением объявить в стране налоговую амнистию.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАЛОГИ, АМНИСТИЯ, ИЗУЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]