Минналогов Азербайджана изучает опыт других стран при проведении налоговой амнистии

Министерство налогов Азербайджана изучает опыт других стран по применению налоговой амнистии, заявил глава ведомства Микаил Джаббаров.
"Минналогов Азербайджана изучает опыт других стран по применению налоговой амнистии. Причем изучаются как успешные, так и неудачные случаи применения налоговой амнистии", - сказал М.Джаббаров в понедельник в Баку на форуме "Налоги. Прозрачность. Развитие".
В ходе форума депутат парламента Вахид Ахмедов выступил с предложением объявить в стране налоговую амнистию.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»