Азербайджан в январе увеличил экспорт электроэнергии в 4 раза

Азербайджан в январе 2019 года экспортировал 248 млн 475,18 тыс. кВт/час электроэнергии, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).
«В январе 2019 года экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 248 млн 475,18 тыс. кВт/час на сумму $11 млн 116,31 тыс.", - отметили в ГТК.
Как сообщалось, в январе 2018 году Азербайджан экспортировал 60 млн 611,09 тыс. кВт/час на сумму $2 млн 566,47 тыс. Таким образом, за январь 2019 года экспорт электроэнергии из Азербайджана в количественном выражении увеличился в 4,1 раза, в стоимостном – в 4,3 раза.
Как сообщалось, в 2018 году экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 397 млн 323,76 тыс. кВт/час на сумму $65 млн 627,72 тыс.
Азербайджан экспортирует электроэнергию в Грузию, Турцию, Россию и Иран.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»