Пресс-релиз

25 февраля в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие фотовыставки, посвященной предстоящей XXIX Зимней Универсиаде-2019 в Красноярске (2 – 12 марта 2019 года).

Материалы предоставлены информационным агентством Sputnik.

Начало – в 12:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



