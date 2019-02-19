Пресс-релиз

25 февраля в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие фотовыставки, посвященной предстоящей XXIX Зимней Универсиаде-2019 в Красноярске (2 – 12 марта 2019 года).
Материалы предоставлены информационным агентством Sputnik.
Начало – в 12:00 часов.
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Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»