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Финансы 20.02.2019 10:24

Исмайлов купил долю Gilan в AFB Bank - регулятор

Физическое лицо Хикмет Исмайлов стал основным акционером азербайджанского AFB Bank, его доля в капитале составляет 99,6406%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Палате по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

«Х.Исмайлов купил 55,447 тыс. акций на сумму 70 млн 140,455 тыс. манатов у ООО «Gilan» и стал основным акционером AFB Bank с долей 99,6406%», - отметили в палате.

Сделка по купле-продаже акций банка была осуществлена 7 февраля 2019 года.

AFB Bank получил лицензию на банковскую деятельность 28 ноября 2008 года и входит в число 15-ти ведущих банков страны по объему активов. Активы банка на 31 декабря 2018 года оцениваются в 417,53 млн манатов, обязательства – 329,942 млн манатов. Чистая прибыль AFB Bank по итогам деятельности в 2018 году составила 21 млн 653,97 тыс. манатов.

А.Азизов

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Тэги: БАНК, АКЦИОНЕРЫ, ИЗМЕНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]