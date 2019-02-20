Подразделения ПВО Азербайджана подняты по тревоге для отработки действий по отражению воздушных ударов

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана проводят тактико-специальные учения с боевой стрельбой, сообщает пресс-служба Минобороны.

«В ходе учений, поднятые по тревоге подразделения, отрабатывают действия по отражению воздушных ударов условного противника, а также действия штабов согласно процессу принятия решения в соответствии с поставленной задачей»,- говорится в сообщении.

Отмечается, в ходе учений «подразделения ПВО выполнят боевые стрельбы».

Ф.Исазаде