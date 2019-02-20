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Оборона 20.02.2019 12:14

Подразделения ПВО Азербайджана подняты по тревоге для отработки действий по отражению воздушных ударов

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана проводят тактико-специальные учения с боевой стрельбой, сообщает пресс-служба Минобороны.

«В ходе учений, поднятые по тревоге подразделения, отрабатывают действия по отражению воздушных ударов условного противника, а также действия штабов согласно процессу принятия решения в соответствии с поставленной задачей»,- говорится в сообщении.

Отмечается, в ходе учений «подразделения ПВО выполнят боевые стрельбы».

Ф.Исазаде

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Тэги: ПВО, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]