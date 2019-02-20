Путин: для нового Карибского кризиса нет предпосылок, взаимные претензии - не повод для такого противостояния

Президент РФ Владимир Путин убежден, что сегодня нет предпосылок для повторения Карибского кризиса, и отмечает нормальное взаимодействие между военными России и США.
"У нас в целом по военной линии неплохие контакты, рабочий уровень, есть над чем совместно работать, работают специалисты", - сказал В.Путин в среду на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.
По его словам, идут регулярные контакты. "Вот по Сирии же работают вместе. Да, проблемы есть, они создают все больше и больше этих проблем, но есть и механизмы, и инструменты совместной работы над этими проблемами", - сказал В.Путин.
"Я надеюсь, что они будут использованы для того, чтобы в мире не создавалось никаких новых кризисов типа Карибского кризиса. Нет для этого никаких оснований", - подчеркнул он.
По его словам, нет предпосылок для того, чтобы настолько обострять международную обстановку.
"Что, сейчас идет какое-то жесткое противостояние между двумя системами, как это было в период "холодной войны"? Ведь нет же. Ну, есть взаимные претензии, разные подходы к решению тех или иных проблем, причем взаимные претензии, но это же не повод для того, чтобы доводить дело до какого-то противостояния на уровне Карибского кризиса 60-х годов прошлого века", - сказал В.Путин.
Он подчеркнул, что Россия этого не хочет. "Если там кто-то хочет, то пожалуйста. Я назвал сегодня, что будет", - сказал В.Путин.
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