Союзники американцев не хотят оставлять свои войска в Сирии после выхода США - СМИ

Американские союзники отклонили просьбу США оставить в Сирии свои войска вместо американских военных, которых планирует вернуть домой президент США Дональд Трамп, сообщает газета The Washington Post.

Союзники "единогласно" заявили США, что они "не останутся, если США выйдут (из Сирии - ИФ)", рассказал газете один из источников. Франция и Великобритания - единственные страны помимо США, войска которых находятся на территории Сирии в рамках операции по борьбе с террористической организацией ИГ (запрещена в РФ) во главе с США. Совместно с США они обучают курдские Сирийские демократические силы, также они участвуют в авиаударах.

Одна из основных просьб США к союзникам - сформировать силы, чтобы патрулировать "зону безопасности" на севере Сирии, не допуская, таким образом, конфликта между турецкими военными и военизированными формированиями сирийских курдов, сообщает газета. Об этом США попросили, в частности, Германию, у которой на данный момент нет войск на территории Сирии, сообщает газета.

Нежелание союзников оставаться в Сирии, отмечает издание, должно заставить Д.Трампа вновь подумать о своем решении по выводу войск из Сирии. Помимо прочего, США пока не удалось договориться с Турцией, чтобы та после вывода американских войск не атаковала Сирийские демократические силы, которые Стамбул считает террористами. В результате президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турецкие военные, сконцентрированные на границе, готовы войти на северо-восток Сирии как только оттуда уйдут США, отмечает газета.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант ранее говорил, что "перспективы того, что британские силы заменят США в Сирии, нет".

Сирийские демократические силы просили страны Запада оставить на северо-востоке Сирии до 1,5 тыс. военных, чтобы они помогали координировать поддержку с воздуха и сдерживать боевиков, сообщает газета. В ожидании вывода порядка 2 тыс. американских солдат из Сирии, курды проводят переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, а также с Россией, отмечает газета.

Россия, как пишет газета, предложила, чтобы контроль над территориями, за которые сейчас отвечают США и их союзники, перешел к сирийским правительственным силам.

"Но никто, в том числе турки и курды, не считает, что приход режима (сирийских правительственных сил) на северо-восток - это хорошая идея", - отметил источник газеты.

В США не все довольны решением Д.Трампа о выводе войск из Сирии. После того, как президент в декабре объявил о своем решении, в отставку ушел глава Минобороны США Джим Мэттис, отмечает газета. Советник президента США Джон Болтон и сенатор Линдси Грэм заверяли союзников, что часть американского военного контингента может остаться на территории Сирии, однако источник газеты рассказал, что в настоящее время США сконцентрированы на полном выводе войск. Ожидается, что он состоится в апреле.

Так, Дж.Болтон говорил союзникам, что даже если США выведут войска с востока и севера Сирии, то их силы останутся на военной базе Эт-Танф на границе Сирии с Иорданией. В то же время, военные рассказали газете, что не получали подобных распоряжений от президента.