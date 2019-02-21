Страховой рынок Азербайджана обладает потенциалом для сбора премий около $1 млрд в год – глава ASA

Страховой рынок Азербайджана обладает достаточным потенциалом для увеличения сбора страховых премий как минимум до 1,6 млрд манатов, считает председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана Азер Алиев.

«У нас намечена цель – к 2021 году страховые сборы в Азербайджане довести до 1,6 млрд манатов. Потенциал для этого, конечно же, имеется, он даже больше заявленного. Но чтобы его достичь, нужно терпение, планомерная работа и время. Развитие страхования возможно, в первую очередь, с развитием экономики страны», - сказал А.Алиев в интервью «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, за последние годы, несмотря на финансовые катаклизмы в мире, в Азербайджане наблюдается ежегодный экономический и социальный подъем.

«Соответственно в сфере страхования появляются множество новшеств. Страховой рынок динамично развивается. Ежегодное развитие рынка составляет примерно 10-15%. В последнее время на страховом рынке Азербайджана эти показатели даже выше. Уверен, к указанным срокам мы достигнем заявленных цифр», - добавил А.Алиев.

Как ранее сообщалось, суммарные премии страховщиков в Азербайджане в 2018 году составили 727 млн 954,1 тыс. манатов, что на 30,7% больше показателя 2017 года.

С полным текстом интервью с А.Алиевым можно ознакомиться на сайта www.interfax.az.

А. Мамедов