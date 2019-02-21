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Финансы 21.02.2019 16:33

Страховой рынок Азербайджана обладает потенциалом для сбора премий около $1 млрд в год – глава ASA

Страховой рынок Азербайджана обладает достаточным потенциалом для увеличения сбора страховых премий как минимум до 1,6 млрд манатов, считает председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана Азер Алиев.

«У нас намечена цель – к 2021 году страховые сборы в Азербайджане довести до 1,6 млрд манатов. Потенциал для этого, конечно же, имеется, он даже больше заявленного. Но чтобы его достичь, нужно терпение, планомерная работа и время. Развитие страхования возможно, в первую очередь, с развитием экономики страны», - сказал А.Алиев в интервью «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, за последние годы, несмотря на финансовые катаклизмы в мире, в Азербайджане наблюдается ежегодный экономический и социальный подъем.

«Соответственно в сфере страхования появляются множество новшеств. Страховой рынок динамично развивается. Ежегодное развитие рынка составляет примерно 10-15%. В последнее время на страховом рынке Азербайджана эти показатели даже выше. Уверен, к указанным срокам мы достигнем заявленных цифр», - добавил А.Алиев.

Как ранее сообщалось, суммарные премии страховщиков в Азербайджане в 2018 году составили 727 млн 954,1 тыс. манатов, что на 30,7% больше показателя 2017 года.

С полным текстом интервью с А.Алиевым можно ознакомиться на сайта www.interfax.az.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СТРАХОВАНИЕ, РЫНОК, ПОТЕНЦИАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]