Страховой рынок Азербайджана обладает потенциалом для сбора премий около $1 млрд в год – глава ASA

Страховой рынок Азербайджана обладает достаточным потенциалом для увеличения сбора страховых премий как минимум до 1,6 млрд манатов, считает председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана Азер Алиев.
«У нас намечена цель – к 2021 году страховые сборы в Азербайджане довести до 1,6 млрд манатов. Потенциал для этого, конечно же, имеется, он даже больше заявленного. Но чтобы его достичь, нужно терпение, планомерная работа и время. Развитие страхования возможно, в первую очередь, с развитием экономики страны», - сказал А.Алиев в интервью «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, за последние годы, несмотря на финансовые катаклизмы в мире, в Азербайджане наблюдается ежегодный экономический и социальный подъем.
«Соответственно в сфере страхования появляются множество новшеств. Страховой рынок динамично развивается. Ежегодное развитие рынка составляет примерно 10-15%. В последнее время на страховом рынке Азербайджана эти показатели даже выше. Уверен, к указанным срокам мы достигнем заявленных цифр», - добавил А.Алиев.
Как ранее сообщалось, суммарные премии страховщиков в Азербайджане в 2018 году составили 727 млн 954,1 тыс. манатов, что на 30,7% больше показателя 2017 года.
С полным текстом интервью с А.Алиевым можно ознакомиться на сайта www.interfax.az.
А. Мамедов
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