Все владельцы карт Банка Республика имеют возможность заработать бонусы

Предлагающий своим клиентам выгодные и доступные продукты с первого дня своей деятельности Банк Республика, добился очередного успеха. Так, в рамках проводимой программы лояльности количество бонусов заработанных со стороны карточных клиентов банка достигло больше 100 000 манат.
В настоящее время держатели карт зарабатывают определенную сумму БОНУСОВ во время платежей по любой из карт Банка Республика в почти 400 магазинах-партнерах и сервисных центрах. В партнерской сети банка можно найти партнера из любого сектора - супермаркет, одежда, бытовая техника, парфюмерия, техника, туризм, здоровье, авто и т.д.
Наряду с тем, что бонусный проект банка является одним из первых программ лояльности, реализуемых в нашей стране, также он вносит значительный вклад в стимулирование безналичных платежей в Азербайджане.
С помощью приложения «Mobil Şöbə» вы можете получить список партнерских магазинов и сервисных центров в рамках бонусного проекта Банка, а также не приходя в банк управлять своим карточным счетом и проводить банковские операции.
Если вы также хотите зарабатывать бонусы при оплате, вы можете заказать карты Банка Республика онлайн без необходимости приходить в банк.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»