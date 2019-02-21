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21.02.2019 16:38

Все владельцы карт Банка Республика имеют возможность заработать бонусы

Предлагающий своим клиентам выгодные и доступные продукты с первого дня своей деятельности Банк Республика, добился очередного успеха. Так, в рамках проводимой программы лояльности количество бонусов заработанных со стороны карточных клиентов банка достигло больше 100 000 манат.

В настоящее время держатели карт зарабатывают определенную сумму БОНУСОВ во время платежей по любой из карт Банка Республика в почти 400 магазинах-партнерах и сервисных центрах. В партнерской сети банка можно найти партнера из любого сектора - супермаркет, одежда, бытовая техника, парфюмерия, техника, туризм, здоровье, авто и т.д.

Наряду с тем, что бонусный проект банка является одним из первых программ лояльности, реализуемых в нашей стране, также он вносит значительный вклад в стимулирование безналичных платежей в Азербайджане.

С помощью приложения «Mobil Şöbə» вы можете получить список партнерских магазинов и сервисных центров в рамках бонусного проекта Банка, а также не приходя в банк управлять своим карточным счетом и проводить банковские операции.

Если вы также хотите зарабатывать бонусы при оплате, вы можете заказать карты Банка Республика онлайн без необходимости приходить в банк.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]