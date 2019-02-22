Societe Generale может сократить тысячи сотрудников инвестиционного подразделения

Руководство французского банка Societe Generale SA планирует масштабные увольнения в инвестиционном бизнесе с целью сокращения расходов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, под сокращение могут попасть сотни или даже тысячи человек, включая вспомогательный персонал подразделения глобального банкинга и инвестиционных решений (global banking and investment solutions, GBIS).
Всего в GBIS работают порядка 20 тыс. человек.
После слабой отчетности за четвертый квартал 2018 года, когда выручка банка сократилась на 6,3%, до 5,93 млрд евро, руководство Societe Generale объявило о планах снизить расходы на 500 млн евро в год. Аналитики считают, что эта мера в первую очередь коснется именно GBIS, выручка которого снизилась на 6,9% - до 2,04 млрд евро.
Акции Societe Generale дорожают на 1,5% в начале торгов в пятницу. За последние 12 месяцев капитализация банка рухнула на 45%, до 20,5 млрд евро.
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