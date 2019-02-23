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Дальнее зарубежье 23.02.2019 13:00

В Нигерии проходят президентские выборы

Население Нигерии в субботу выбирает нового президента страны.

Как передает местное издание The Nation, за пост главы государства борются действующий президент Мухаммаду Бухари, который пытается переизбраться на второй срок, а также бывший вице-президент страны Атику Абубакар.

М.Бухари ранее в субботу уже отдал свой голос, отмечает издание.

Президентские выборы должны были состояться неделю назад, однако их дата была перенесена избирательной комиссией Нигерии.

Предыдущие выборы президента Нигерии состоялись 28-29 марта 2015 года. Тогда М.Бухари набрал более 53% голосов.

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Тэги: НИГЕРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]