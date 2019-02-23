В Нигерии проходят президентские выборы

Население Нигерии в субботу выбирает нового президента страны.

Как передает местное издание The Nation, за пост главы государства борются действующий президент Мухаммаду Бухари, который пытается переизбраться на второй срок, а также бывший вице-президент страны Атику Абубакар.

М.Бухари ранее в субботу уже отдал свой голос, отмечает издание.

Президентские выборы должны были состояться неделю назад, однако их дата была перенесена избирательной комиссией Нигерии.

Предыдущие выборы президента Нигерии состоялись 28-29 марта 2015 года. Тогда М.Бухари набрал более 53% голосов.