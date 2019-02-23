Программа Пашиняна по Карабаху неизвестна - Тер-Петросян

Первый президент Армении (1991-1998 гг), руководитель партии "Армянский национальный конгресс" Левон Тер-Петросян опроверг распространяемые в ряде армянских СМИ сведения о том, что он является "крестным отцом" в политике премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
"В качестве аксиоматичной истины общественности представляется выдумка о том, что Н.Пашинян является моим политическим духовным сыном, а я - его крестный отец. Полный абсурд", - написал Л.Тер-Петросян в своей статье, опубликованной в субботу на новостном сайте iLur.am.
По его словам, абсурдны и сведения о том, что Н.Пашинян ежедневно советуется с ним по ряду политическим вопросам.
"Во-первых, с Н.Пашиняном после 2012 года я встречался всего один раз - 16 июля 2018 года, о чем пресс-служба правительства сообщала. После этого ни встреч, ни разговоров, в том числе опосредованных, не было. Во-вторых, если кто-то считает, что Н.Пашиняна можно направлять советами или что-то диктовать ему, то либо они ошибаются, либо не знают Н.Пашиняна. Я не знаком с человеком, который бы был более независимым и самодостаточным, чем Н.Пашинян", - отметил Л.Тер-Петросян.
Кроме того, экс-президент заявил, что распространяются сведения о том, что премьер Армении в карабахском вопросе перенял у него формулу "территории в обмен на мир".
"Ни я, ни Н.Пашинян не использовали такую формулу. Кроме того, в отличие от предыдущих трех президентов Армении, программа Н.Пашиняна по карабахскому вопросу неизвестна", - заявил Л.Тер-Петросян.
Он считает, что сведения о его тесном сотрудничестве с Н.Пашиняном распространяются из "одного центра, который владеет огромными финансовыми и медиа-ресурсами, созданными на награбленные средства".
"Цель этого центра - любой ценой спасти главных ответственных за преступления 1 марта 2008 года, пользуясь неминуемыми ошибками и упущениями новой власти поднять волну недовольства и перманентными потрясениями свергнуть его и восстановить прежний разбойничий режим. И неважно, что в результате этого будет уничтожен и Карабах, и Армения. Это не что иное, как национальное предательство. Проигравший режим, фактически, объявил войну армянскому народу и избранной им власти", - сказал он.
"Посему, долг народа - принять этот вызов и нанести антигосударственным силам сильнейший контрудар", - пишет экс-президент Армении.
Президент Алиев соболезнует в связи с многочисленными жертвами пожара в столице Бангладеш
Подразделения ПВО Азербайджана провели учения с боевой стрельбой
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Президент Алиев снял мораторий на проверки субъектов финансовых рынков
Президент Азербайджана продлил на год полное страхование банковских вкладов населения
ФРС подтвердила терпеливый подход к дальнейшей корректировке политики в полугодовом докладе
Волна анонимных "минирований" в пятницу в Москве привела к эвакуации 13,5 тыс. человек - источник
Турция в 2018 году вновь стала самым популярным направлением зарубежных поездок россиян
УЕФА получила заявку Санкт-Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
АСА: В 2019 году можно ожидать завершения работы над внедрением новых видов обязательного страхования
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
В Баку состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ
В столице Грузии состоялся первый в 2019 году CEO Lunch Tbilisi
Директор музея: Дружба между Нариманом Наримановым и Габдуллой Тукаем – источник нашей гордости
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»