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СНГ 23.02.2019 18:53

Программа Пашиняна по Карабаху неизвестна - Тер-Петросян

Первый президент Армении (1991-1998 гг), руководитель партии "Армянский национальный конгресс" Левон Тер-Петросян опроверг распространяемые в ряде армянских СМИ сведения о том, что он является "крестным отцом" в политике премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"В качестве аксиоматичной истины общественности представляется выдумка о том, что Н.Пашинян является моим политическим духовным сыном, а я - его крестный отец. Полный абсурд", - написал Л.Тер-Петросян в своей статье, опубликованной в субботу на новостном сайте iLur.am.

По его словам, абсурдны и сведения о том, что Н.Пашинян ежедневно советуется с ним по ряду политическим вопросам.

"Во-первых, с Н.Пашиняном после 2012 года я встречался всего один раз - 16 июля 2018 года, о чем пресс-служба правительства сообщала. После этого ни встреч, ни разговоров, в том числе опосредованных, не было. Во-вторых, если кто-то считает, что Н.Пашиняна можно направлять советами или что-то диктовать ему, то либо они ошибаются, либо не знают Н.Пашиняна. Я не знаком с человеком, который бы был более независимым и самодостаточным, чем Н.Пашинян", - отметил Л.Тер-Петросян.

Кроме того, экс-президент заявил, что распространяются сведения о том, что премьер Армении в карабахском вопросе перенял у него формулу "территории в обмен на мир".

"Ни я, ни Н.Пашинян не использовали такую формулу. Кроме того, в отличие от предыдущих трех президентов Армении, программа Н.Пашиняна по карабахскому вопросу неизвестна", - заявил Л.Тер-Петросян.

Он считает, что сведения о его тесном сотрудничестве с Н.Пашиняном распространяются из "одного центра, который владеет огромными финансовыми и медиа-ресурсами, созданными на награбленные средства".

"Цель этого центра - любой ценой спасти главных ответственных за преступления 1 марта 2008 года, пользуясь неминуемыми ошибками и упущениями новой власти поднять волну недовольства и перманентными потрясениями свергнуть его и восстановить прежний разбойничий режим. И неважно, что в результате этого будет уничтожен и Карабах, и Армения. Это не что иное, как национальное предательство. Проигравший режим, фактически, объявил войну армянскому народу и избранной им власти", - сказал он.

"Посему, долг народа - принять этот вызов и нанести антигосударственным силам сильнейший контрудар", - пишет экс-президент Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ПАШИНЯН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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