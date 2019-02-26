В Баку состоялась азербайджано-российская конференция

25 февраля 2019 года в Баку состоялась ежегодная конференция «Построение будущего, поиск общего прошлого и развитие общего настоящего».
Её организаторы – Институт политических исследований (Россия) и Институт общественно-политических исследований «AZER-GLOBE» (Азербайджан). Ведущими конференции выступили генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков и депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, сопредседатель межпарламентской группы дружбы «Азербайджан – Россия» Али Гусейнли.
На конференции обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Россией в экономической и гуманитарной сферах, недопущения забвения преступлений прошлого, героизации нацизма и принижения роли советского народа в борьбе с фашизмом, а также ключевые геополитические вызовы в современном мире.
В работе конференции приняли участие члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, российские и азербайджанские общественные деятели и эксперты.
Представитель Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов огласил приветствие руководителя Россотрудничества Элеоноры Митрофановой участникам конференции.
Подробно о работе представительства Россотрудничества в Азербайджане – Российского информационно-культурного центра в Баку можно узнать на интернет-сайте aze.rs.gov.ru и на страницах в социальных сетях: Facebook, Вконтакте, Одноклассники, YouTube, Instagram.
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