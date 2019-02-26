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26.02.2019 15:24

В Баку состоялась азербайджано-российская конференция

25 февраля 2019 года в Баку состоялась ежегодная конференция «Построение будущего, поиск общего прошлого и развитие общего настоящего».

Её организаторы – Институт политических исследований (Россия) и Институт общественно-политических исследований «AZER-GLOBE» (Азербайджан). Ведущими конференции выступили генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков и депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, сопредседатель межпарламентской группы дружбы «Азербайджан – Россия» Али Гусейнли.

На конференции обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Россией в экономической и гуманитарной сферах, недопущения забвения преступлений прошлого, героизации нацизма и принижения роли советского народа в борьбе с фашизмом, а также ключевые геополитические вызовы в современном мире.

В работе конференции приняли участие члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, российские и азербайджанские общественные деятели и эксперты.

Представитель Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов огласил приветствие руководителя Россотрудничества Элеоноры Митрофановой участникам конференции.

Подробно о работе представительства Россотрудничества в Азербайджане – Российского информационно-культурного центра в Баку можно узнать на интернет-сайте aze.rs.gov.ru и на страницах в социальных сетях: Facebook, Вконтакте, Одноклассники, YouTube, Instagram.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]