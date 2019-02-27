Позитивные шаги по Карабаху от Пашиняна маловероятны

В Баку в настоящее время находится российская делегация, состоящая из представителей Госдумы, Совета Федераций, политологов и экспертов. Пользуясь возможностью, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», первый заместитель председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной Думы Михаил Емельянов рассказал агентству «Интерфакс-Азербайджан» о текущем состоянии и перспективах азербайджано-российского сотрудничества, а также о процессах в регионе.

- Планирует ли Госдума рассмотрение новых документов для расширения двустороннего сотрудничества с Азербайджаном?

- Возможно, готовятся новые соглашения, прежде всего, экономические, по линии Комитета по экономической политике Государственной Думы. Но по имеющейся у меня информации, ведутся консультации по сотрудничеству в формате Азербайджан-ЕврАзЭС. Это может быть плюсом для Азербайджана, и для Российской Федерации, потому что наши экономики уже тесно переплетены. Поэтому освобождение от таможенных барьеров, согласование политики в области фитосанитарного контроля и т.д., конечно, облегчило бы взаимный экспорт и импорт.

- Как вы, в целом, оцениваете двусторонние российско-азербайджанские отношения?

- Они очень поступательные. Надо понимать, что залог такого поступательного движения, это личности двух президентов, которые очень адекватно оценивают национальные интересы наших стран. Главная ось, на которой проверяется сейчас, свой ты или чужой, это отношение к суверенитету. То есть государство само хочет распоряжаться своими ресурсами и использовать их на благо народа. Либо запускают транснациональные компании, которые грабят страну. Тут совершенно очевидно: и Азербайджан, и Россия - это суверенные государства, и для Путина, и для Алиева суверенитет на первом месте.

Опять же повторю, в чем заключается суверенитет. Не просто, чтобы флаг поднять и сказать, мы тут самые суверенные, а в том, чтобы использовать ресурсы своей страны на ее же благо. Это не значит абсолютную закрытость. Пожалуйста, и мы, и Азербайджан работаем с транснациональными компаниями. Но, в первую очередь, важно, какая доля остается в стране. Потому что до Путина применялся нефтегазовый проект «Сахалин-1» о разделе продукции. Так вот выяснилось, что по такому договору Россия еще и постоянно должна западным компаниям.

В Азербайджане, они (противники властей страны - Р.Б.) видимо, тоже хотели бы иметь такую же систему, но Ильхам Алиев этого не позволяет. Поэтому он плохой, поэтому Азербайджан плохой, его «воспитывают» как и Россию на всех международных форматах. Понятно, что лидеры России и Азербайджана хотят ощущать свой суверенитет, отсюда и совпадение их позиций. Но хотелось бы, конечно, чтобы это было подкреплено усилиями гражданского общества.

- Не могу не спросить Вас о региональных и международных процессах. В последнее время руководство РФ на различных уровнях выражало недовольство политикой, проводимой новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Его обвиняли в предательстве интересов Москвы, в подрыве взаимного доверия, в развитии прозападного внешнеполитического вектора. Как Вы оцениваете текущую ситуацию в этой связи?

- Сейчас ситуация как бы публично не обсуждается. Но я, как политик, могу сказать, что прекрасно понятно, кто привел Никола Пашиняна к власти. Совершенно понятно, что если даже Пашинян не предпринимает каких-то антироссийских мер, допустим, не настаивает на выводе базы российской из Гюмри и т.д., то все равно предпринимаются шаги по воспитанию армянского общества в не очень лояльном к России отношении. То есть речь идет о том, как меняется преподавание в университетах, меняется тон подачи информации определенными СМИ.

Поэтому, очевидно, что Пашинян – это западный проект. Об этом свидетельствует и то, как он поступил с откровенно пророссийскими политиками. Не буду оценивать, что они сделали, и какие обвинения в их адрес правильны или нет. Но они проводили более лояльную к России политику, и новый премьер-министр с ними расправляется. Еще раз повторюсь, для меня очевидно, что Пашинян - это западный проект. Другой вопрос заключается в том, что будет Запад делать дальше. Вот они привели его (Пашиняна – прим. Р.Б.) к власти. А что дальше будет? Подождем…

- А чем тогда продиктовано желание Еревана оказывать гуманитарную помощь Сирии совместно с Россией? Как сообщали СМИ, в связи с этим Вашингтон отменил запланированный визит главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна в США.

- Я думаю, что армянская сторона поняла, что она несколько перебрала в своем прозападном векторе, и решила сделать некие шаги, чтобы успокоить Россию. И, тем не менее, очень важно все-таки внутреннее содержание политики. Ведь самое главное, кто привел к власти человека. Я выражаю свою позицию, что для меня это важно.

При совершении переворотов в Украине, Грузии, а теперь и в Армении американцы использовали наивную веру местного населения в то, что все зависит от смены власти. Что придет вместо Януковича Порошенко, вместо Саргсяна Пашинян, и тут же, как по взмаху волшебной палочки прекратится коррупция, повысится уровень жизни, и будет обеспечена справедливость. Но это зависит от более глубинных вещей. Необходимо перестраивать общество, менять макроэкономические основы. Отсюда поменяется социальная основа, и только потом уже политические составляющие. Меняя верхушку, не затрагивая основы общества, ничего не достичь. Поэтому революции направлены против интересов своих стран. Все эти революционеры... Поэтому, Путин и Алиев очень четко подразделяют оппозицию на конструктивную и не очень, это совершенно оправданная позиция наших лидеров.

- Следует ли ожидать прогресса в карабахском урегулировании с появлением у руля власти в Армении Николы Пашиняна? К примеру, недавно экс-президент Армении Левон Тер-Петросян в своей недавней статье подчеркнул, что «в отличие от предыдущих трех президентов Армении, программа Н.Пашиняна по карабахскому вопросу неизвестна».

- Если читать между строк, то если нет у Пашиняна, то, значит, нет у Запада. Никакой программы. Ее и быть не может, потому что, если говорить откровенно, Запад забил этот клин на Кавказе и совершенно не хочет его вынимать по одной простой причине. Ведь это как рычаг управления всей геополитической ситуацией в регионе. Это управление и Азербайджаном, и, отчасти, Арменией, и в значительной степени Россией и Турцией.

В случае решения нагорно-карабахского конфликта Запад просто лишится очагов влияния на ситуацию на Кавказе. И совершенно понятно, что после решения карабахского конфликта главными игроками на Кавказе опять оказываются региональные державы, прежде всего, Россия и Турция. Учитывая улучшающиеся с каждым годом отношения между Москвой и Анкарой, следует ожидать, что этот регион может вообще быть закрыт для Запада. Естественно, они в этом не заинтересованы, поэтому, в принципе, никакой программы, никакого позитива ожидать от Пашиняна в плане решения карабахского конфликта ожидать не приходится.

- Как, по-вашему, к чему в итоге приведет выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)?

- Это очевидно… к нагнетанию гонки вооружений, к обострению международной обстановки. Ясно, что мы находимся на этапе передела мира, изменения баланса сил. Изменение баланса после распада Советского Союза привело к установлению однополярного мира. Сейчас второй этап, когда уже однополярного мира быть не может. Однако, Соединенные Штаты любой ценой хотят его сохранить. Они переходят от режима мягкой силы к режиму прямого вооруженного вмешательства. В этой связи и выход из договора. Но у России есть все возможности ответить.

- Многие эксперты едины во мнении, что этот шаг Трампа направлен, в том числе, и против Китая.

- Конечно. Выход США из ДРСМД - это не только против России, несмотря на то, что речь идет о соглашении 1988 года, заключенного между СССР и США. В нем не участвуют Франция и Англия, которые тоже имеют такого рода ракеты. И, конечно, не участвует Китай. Учитывая, что Пекин становится главным геополитическим противником Вашингтона, им бы хотелось разместить ракеты рядом с Китаем. В Корее, Японии, может, даже на Тайвани. Понятно, что это и антикитайская игра. Россия воспринимает это как данность. У нас есть свои ракеты, у нас есть свои разработки, мы создадим необходимое количество ракет.

Беседовал Расим Бабаев