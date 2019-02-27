Глава МИД Китая призвал отказаться от военных угроз в ситуации с Венесуэлой

Китай призывает отказаться от военных угроз в отношении Венесуэлы, заявил в среду глава МИД КНР Ван И.

"Ситуация в Венесуэле - это внутренние дела, и этот вопрос должен быть урегулирован в рамках конституции этой страны через диалог всех политических сил", - сказал Ван И по итогам встречи с главами МИД РФ и Индии в китайском Учжэне.

Глава МИД Китая отметил, что все страны в своих подходах к ситуации в Венесуэле "должны придерживаться принципов справедливости и невмешательства во внутренние дела".

"Мы должны выступать против военной угрозы и угрозы применения силы", - подчеркнул Ван И.