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Дальнее зарубежье 27.02.2019 14:03

Глава МИД Китая призвал отказаться от военных угроз в ситуации с Венесуэлой

Китай призывает отказаться от военных угроз в отношении Венесуэлы, заявил в среду глава МИД КНР Ван И.

"Ситуация в Венесуэле - это внутренние дела, и этот вопрос должен быть урегулирован в рамках конституции этой страны через диалог всех политических сил", - сказал Ван И по итогам встречи с главами МИД РФ и Индии в китайском Учжэне.

Глава МИД Китая отметил, что все страны в своих подходах к ситуации в Венесуэле "должны придерживаться принципов справедливости и невмешательства во внутренние дела".

"Мы должны выступать против военной угрозы и угрозы применения силы", - подчеркнул Ван И.

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Тэги: КИТАЙ, МИД, ВЕНЕСУЭЛА, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]