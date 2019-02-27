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27.02.2019 10:37

АтаБанк обновил официальную веб-страницу

ОАО «АтаБанк» предоставил в пользование клиентов полностью обновленный сайт. Войдя на сайт, наряду с получением информации о всех услугах, предоставляемых юридическим и физические лицам клиенты также смогут осуществить заказ пластиковой карты, справки для посольства и кредита, онлайн оплату по кредиту и коммунальных услуг. Кроме этого на сайте размещены отчеты, требуемые Центральным Банком и ПалатойпоКонтролюза Финансовыми Рынками, I-Map и финансовые показатели банка. В отличие от прежней версии на обновленном сайте можно с легкостью перейти к мобильному и интернет банкингу AtaNet, а также получить информацию о ближайшем отделении или банкомате АтаБанк-а.

А самое главное, зайдя на сайт и выбрав кнопку Горячей линии 136, можно сразу связаться с банком по whatsApp, telegram, а также мессенджеру сайта и любой социальной сети.

По словам Директора Департамента Маркетинга и Коммуникаций ОАО «АтаБанк» Оруджа Ибрагимова, сайт полностью обновлен с учетом международных стандартов и пожеланий клиентов. Для удобного пользования клиентов сайт разработан в современном стиле и с учетом тончайших деталей.

Желающие ознакомиться с новой веб-страницей банка и воспользоваться ее возможностями, могут посетить сайт www.atabank.com

Функционирующий с 1993-го года ОАО «АтаБанк», является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]