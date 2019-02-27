АтаБанк обновил официальную веб-страницу

ОАО «АтаБанк» предоставил в пользование клиентов полностью обновленный сайт. Войдя на сайт, наряду с получением информации о всех услугах, предоставляемых юридическим и физические лицам клиенты также смогут осуществить заказ пластиковой карты, справки для посольства и кредита, онлайн оплату по кредиту и коммунальных услуг. Кроме этого на сайте размещены отчеты, требуемые Центральным Банком и ПалатойпоКонтролюза Финансовыми Рынками, I-Map и финансовые показатели банка. В отличие от прежней версии на обновленном сайте можно с легкостью перейти к мобильному и интернет банкингу AtaNet, а также получить информацию о ближайшем отделении или банкомате АтаБанк-а.
А самое главное, зайдя на сайт и выбрав кнопку Горячей линии 136, можно сразу связаться с банком по whatsApp, telegram, а также мессенджеру сайта и любой социальной сети.
По словам Директора Департамента Маркетинга и Коммуникаций ОАО «АтаБанк» Оруджа Ибрагимова, сайт полностью обновлен с учетом международных стандартов и пожеланий клиентов. Для удобного пользования клиентов сайт разработан в современном стиле и с учетом тончайших деталей.
Желающие ознакомиться с новой веб-страницей банка и воспользоваться ее возможностями, могут посетить сайт www.atabank.com
Функционирующий с 1993-го года ОАО «АтаБанк», является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»