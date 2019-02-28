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28.02.2019 14:08

Этой весной ваш бизнес расцветет с AccessBank!

Весна - идеальное время для перемен и обновлений. В то время как с приходом весны пробуждается природа, новые предложения AccessBank пробудят ваш бизнес!

Так, AccessBank начинает кредитную кампанию «Весна для бизнеса» для клиентов, которые намерены дать новое дыхание своему бизнесу. В рамках кампании, которая пройдет с 27-го февраля по 31-ое марта, клиенты смогут получить микро кредит в размере до 20 000 манатов БЕЗ ЗАЛОГА недвижимости. Банк также предлагает клиентам льготный период до 12 месяцев и возможность выбрать гибкий график оплаты в соответствии с особенностями бизнеса.

Пусть этой весной ваш бизнес расцветет с AccessBank!

Для подачи онлайн заявки на кредит - https://bit.ly/2XtQ7NW

Подробная информация о бизнес кредитах - https://bit.ly/2Xs5Z3E

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]