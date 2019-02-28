Весна - идеальное время для перемен и обновлений. В то время как с приходом весны пробуждается природа, новые предложения AccessBank пробудят ваш бизнес!
Так, AccessBank начинает кредитную кампанию «Весна для бизнеса» для клиентов, которые намерены дать новое дыхание своему бизнесу. В рамках кампании, которая пройдет с 27-го февраля по 31-ое марта, клиенты смогут получить микро кредит в размере до 20 000 манатов БЕЗ ЗАЛОГА недвижимости. Банк также предлагает клиентам льготный период до 12 месяцев и возможность выбрать гибкий график оплаты в соответствии с особенностями бизнеса.
Пусть этой весной ваш бизнес расцветет с AccessBank!
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»