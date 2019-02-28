До созыва первого заседания нового парламента президент Молдавии Игорь Додон еще раз побывает в России в частном порядке.

"Члены семьи очень устали от политической деятельности главы семьи и хотят отдохнуть вместе, всей семьей. Старший сын занимается музыкой, хотел бы побывать на каком-нибудь концерте в Москве. А средний сын хочет в Сочи. Мы примем решение и обязательно поедем куда-нибудь в эти выходные или в следующие", - сказал И.Додон журналистам в четверг.

Говоря о состоявшихся выборах в парламент Молдавии, он сказал, что очень устал, хоть и не участвовал в выборах в качестве кандидата в депутаты.

"Не участвовать в выборах - это было правильное решение. Президент должен оставаться "над схваткой". В нынешней ситуации, когда ни у кого нет большинства, глава государства должен пригласить всех партийных лидеров к диалогу. А как бы было, если бы президент тоже участвовал в выборах в качестве кандидата?!", - задался вопросов И.Додон.

В то же время он отметил, что все равно остается "членом команды Партии социалистов".

Многие аналитики считают, что президент решил обязательно съездить в Москву до первого заседания парламента, чтобы согласовать свою позицию и действия Партии социалистов в новом парламенте.

За первые два месяца 2019 года И.Додон уже дважды побывал в Москве, а за два года президентства - около 30 раз.