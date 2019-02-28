Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.934 RUR   0.0258 GBR   2.2614 TRY   0.3195

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.94 1.44 Brent 66.39 1.18

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 2 Мар 3 Мар

СНГ 28.02.2019 16:17

Президент Молдавии побывает в России с "частным визитом" до созыва нового парламента

До созыва первого заседания нового парламента президент Молдавии Игорь Додон еще раз побывает в России в частном порядке.

"Члены семьи очень устали от политической деятельности главы семьи и хотят отдохнуть вместе, всей семьей. Старший сын занимается музыкой, хотел бы побывать на каком-нибудь концерте в Москве. А средний сын хочет в Сочи. Мы примем решение и обязательно поедем куда-нибудь в эти выходные или в следующие", - сказал И.Додон журналистам в четверг.

Говоря о состоявшихся выборах в парламент Молдавии, он сказал, что очень устал, хоть и не участвовал в выборах в качестве кандидата в депутаты.

"Не участвовать в выборах - это было правильное решение. Президент должен оставаться "над схваткой". В нынешней ситуации, когда ни у кого нет большинства, глава государства должен пригласить всех партийных лидеров к диалогу. А как бы было, если бы президент тоже участвовал в выборах в качестве кандидата?!", - задался вопросов И.Додон.

В то же время он отметил, что все равно остается "членом команды Партии социалистов".

Многие аналитики считают, что президент решил обязательно съездить в Москву до первого заседания парламента, чтобы согласовать свою позицию и действия Партии социалистов в новом парламенте.

За первые два месяца 2019 года И.Додон уже дважды побывал в Москве, а за два года президентства - около 30 раз.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ВИЗИТ


Похожие новости


Президент Молдавии призвал избирателей активно голосовать на выборах в парламент Додон призвал сторонников готовиться к сопротивлению нынешним властям Молдавии Туман мешает Додону вернуться в Молдавию из Москвы Додон обсудил поставки газа в Молдавию с главой Газпрома Президент Молдавии Додон возглавил рейтинг доверия населения - опрос Президент Молдавии отправляется с рабочим визитом в Москву

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]