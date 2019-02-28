SIF готов кредитовать проект создания предприятия по производству кетчупа и горчицы на юге Азербайджана

Фонд развития предпринимательства (SIF) определил приоритетные сферы для кредитования бизнес структур в Лянкаранском районе, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.
В частности, фонд считает целесообразным кредитование проектов: создания хозяйств мелкого животноводства, парниковых хозяйств, цитрусовых садов, развития чаеводства, проекты сельского туризма.
Кроме того, считается целесообразным создание предприятия по производству кетчупов, майонеза и горчицы.
«Предприниматели, действующие в Лянкаранском районе, могут представлять в уполномоченные кредитные организации фонда свои проекты в этих направлениях», - отметили в фонде.
Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства». Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.
В 2018 году объем льготного кредитования бизнеса посредством фонда составил 160,2 млн манатов. В 2019 году объем кредитования составит минимум 160 млн манатов.
Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам – 5% годовых.
Б.Рустамбеков
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