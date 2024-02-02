Предприниматели в Азербайджане до сих пор получили кредиты на 14 млн манатов по линии SIF на проекты в Карабахе и В.Зангезуре

Фонд развития предпринимательства (SIF) Азербайджана до сих пор выдал льготные кредиты на общую сумму 14,4 млн манатов на проекты предпринимателей в Карабахе и Восточном Зангезуре, сообщил председатель правления SIF Осман Халиев.
«На сегодня SIF выдал льготных кредитов на сумму 14,4 млн манатов 7 предпринимателям, работающим на освобожденных от оккупации территориях», - сказал Халиев журналистам в пятницу.
По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», один кредит выдан на сельскохозяйственный проект, еще 6 - на реализацию проектов в сфере промышленности.
Б.Рустамбеков
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