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Карабах 02.02.2024 13:21

Предприниматели в Азербайджане до сих пор получили кредиты на 14 млн манатов по линии SIF на проекты в Карабахе и В.Зангезуре

Фонд развития предпринимательства (SIF) Азербайджана до сих пор выдал льготные кредиты на общую сумму 14,4 млн манатов на проекты предпринимателей в Карабахе и Восточном Зангезуре, сообщил председатель правления SIF Осман Халиев.

«На сегодня SIF выдал льготных кредитов на сумму 14,4 млн манатов 7 предпринимателям, работающим на освобожденных от оккупации территориях», - сказал Халиев журналистам в пятницу.

По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», один кредит выдан на сельскохозяйственный проект, еще 6 - на реализацию проектов в сфере промышленности.

Б.Рустамбеков

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Тэги: SIF, КРЕДИТЫ, ЛЬГОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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