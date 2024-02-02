Предприниматели, работающие в Карабахе и В.Зангезуре, получат субсидии на привлеченные кредиты

В Азербайджане для предпринимателей, работающих на освобожденных территориях (Карабахе и Восточном Зангезуре), создана информационная система «Электронный кредит и гарантия», которая является одним из механизмов поддержки субъектов бизнеса.
По словам председателя правления Фонда развития предпринимательства (SIF) Османа Халиева, данный механизм предусматривает государственные гарантии и выдачу субсидий предпринимателям, реализующим проекты на освобожденных от оккупации территориях.
«В частности, на кредиты на сумму до 5 млн манатов (сроком до 7 лет и процентная ставка по которым не превышает 15% годовых), в течение 36 месяцев будет выдаваться субсидия в размере 10 процентных пункта от ставки кредита», - сказал Халиев.
Кроме того, госгарантии могут охватывать до 90% суммы кредита.
По его словам, для получения данных льгот предприниматели должны пройти регистрацию в информационной системе «Электронный кредит и гарантия» посредством сайта edf.gov.az.
Б.Рустамбеков
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