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Финансы 02.02.2024 13:29

Предприниматели, работающие в Карабахе и В.Зангезуре, получат субсидии на привлеченные кредиты

В Азербайджане для предпринимателей, работающих на освобожденных территориях (Карабахе и Восточном Зангезуре), создана информационная система «Электронный кредит и гарантия», которая является одним из механизмов поддержки субъектов бизнеса.

По словам председателя правления Фонда развития предпринимательства (SIF) Османа Халиева, данный механизм предусматривает государственные гарантии и выдачу субсидий предпринимателям, реализующим проекты на освобожденных от оккупации территориях.

«В частности, на кредиты на сумму до 5 млн манатов (сроком до 7 лет и процентная ставка по которым не превышает 15% годовых), в течение 36 месяцев будет выдаваться субсидия в размере 10 процентных пункта от ставки кредита», - сказал Халиев.

Кроме того, госгарантии могут охватывать до 90% суммы кредита.

По его словам, для получения данных льгот предприниматели должны пройти регистрацию в информационной системе «Электронный кредит и гарантия» посредством сайта edf.gov.az.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: SIF, КРЕДИТЫ, СУБСИДИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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