Средний размер кредита, выданного по линии SİF в 2023г, вырос до 59 тыс. манатов

Субъекты бизнеса в Азербайджане в 2023 году представили в Фонд развития предпринимательства (SİF) 3,518 тыс. проектов, из которых 3420 проектов были одобрены для финансирования.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в SİF, по различным причинам нецелесообразными для финансирования были признаны 98 проектов или 2,8% от общего числа представленных проектов (в 2022г – 9,8%, в 2021г – 14,8%, в 2020г – 17,4%).

По данным SIF, общая потребность в кредитах по представленным в 2023 году в фонд проектам составила 226,8 млн манатов, по одобренным для финансирования – 203,2 млн манатов.

В 2023 году банки-агенты SİF выдали субъектам бизнеса кредиты на общую сумму 193,8 млн манатов (стоимость проектов оценивается в 459,9 млн манатов). В 2022 году объем кредитования составил 145,9 млн манатов, в 2021г – 130,6 млн манатов, в 2020 году – 126,9 млн манатов.

Таким образом, в 2023 году за счет кредитов фонда было профинансировано 42,1% общей стоимости одобренных проектов, тогда как в 2022 году этот показатель составил 36,5%, в 2021г - 45,4%, в 2020г – 51,7%.

Средний размер кредита, выданного по линии SİF в 2023 году, составил 59 тыс. манатов.

По итогам 2020 года средний размер выданного кредита составлял 140 тыс. манатов, 2021г – 69 тыс. манатов, в 2022 – 54 тыс. манатов.

Увеличение среднего размера кредита повлияло и на срок предоставления заемных средств. Средний срок выданного в 2023 году кредита составлял 3,8 года, тогда как по итогам 2022 года этот показатель составил 4,2 года, в 2021г - 4,5 года, 2020г – 6,5 лет.

Из общего объема выданных кредитов на сектор микро-, малого и среднего бизнеса в 2023 году пришлось 176,6 млн манатов (91,1% всех кредитов) против 143,4 млн манатов (98,3%) в 2022г, 115 млн манатов (88,1%) - в 2021 году и 108,8 млн манатов (85,7%) - в 2020 году.

Р.Ахмедов