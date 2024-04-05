SIF в I кв. выдал льготных кредитов на 43 млн манатов

Объем льготного кредитования бизнеса в Азербайджане по линии Фонда развития предпринимательства (SIF) в I-ом квартале 2024 года составил 43,1 млн манатов.
В том числе в марте выдано кредитов на 19,9 млн манатов (в феврале – 12,5 млн манатов).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные SIF, льготные кредиты выданы на реализацию 1065 проектов, в том числе 418 – в марте (в феврале – 466 проекта), что позволит открыть 751 новое рабочее место.
Как сообщалось ранее, объем льготного кредитования бизнеса в Азербайджане по линии SIF в 2023 году составил 193,8 млн манатов.
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