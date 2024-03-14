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Финансы 14.03.2024 17:36

SIF в январе-феврале выдал льготных кредитов на 23 млн манатов

Объем льготного кредитования бизнеса в Азербайджане по линии Фонда развития предпринимательства (SIF) в январе-феврале 2024 года составил 23,2 млн манатов.

В том числе в феврале выдано кредитов на 12,5 млн манатов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на SIF, льготные кредиты выданы на реализацию 647 проектов (в феврале – 466 проекта), что позволит открыть 297 новых рабочих мест.

Как сообщалось ранее, объем льготного кредитования бизнеса в Азербайджане по линии SIF в 2023 году составил 193,8 млн манатов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: SIF, КРЕДИТЫ


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