SIF в январе-феврале выдал льготных кредитов на 23 млн манатов

Объем льготного кредитования бизнеса в Азербайджане по линии Фонда развития предпринимательства (SIF) в январе-феврале 2024 года составил 23,2 млн манатов.

В том числе в феврале выдано кредитов на 12,5 млн манатов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на SIF, льготные кредиты выданы на реализацию 647 проектов (в феврале – 466 проекта), что позволит открыть 297 новых рабочих мест.

Как сообщалось ранее, объем льготного кредитования бизнеса в Азербайджане по линии SIF в 2023 году составил 193,8 млн манатов.

Б.Рустамбеков