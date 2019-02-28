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Дальнее зарубежье 28.02.2019 22:05

Террористы ИГ утратили контроль почти над всей территорией в Сирии, но могут снова усилиться - спецпосланник ООН

Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ организация) утратила контроль почти над всей захваченной ранее территорией в Сирии, однако нельзя исключать нового усиления террористов, заявил в четверг спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.

"ИГ утратила контроль над почти всей своей территорией, однако опыт указывает на то, что эта группировка в дальнейшем может вновь усилиться", - сказал он на заседании СБ ООН.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, ТЕРРОРИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]