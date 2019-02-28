Террористы ИГ утратили контроль почти над всей территорией в Сирии, но могут снова усилиться - спецпосланник ООН

Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ организация) утратила контроль почти над всей захваченной ранее территорией в Сирии, однако нельзя исключать нового усиления террористов, заявил в четверг спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.

"ИГ утратила контроль над почти всей своей территорией, однако опыт указывает на то, что эта группировка в дальнейшем может вновь усилиться", - сказал он на заседании СБ ООН.