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СНГ 01.03.2019 15:06

Путин 28 марта посетит с визитом Киргизию - вице-премьер РФ Чуйченко

Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Киргизию состоится 28 марта, заявил в пятницу на проходящем в Бишкеке заседании киргизско-российской межправительственной комиссии вице-премьер РФ Константин Чуйченко.

"Визит В.Путина в Киргизию состоится 28 марта", - заявил К.Чуйченко.

Как сообщили в пресс-службе президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, перед началом заседания межправкомиссии подготовку визита В.Путина в Бишкек вице-премьер РФ обсудил с главой киргизского государства.

"Мы будем делать все, чтобы предстоящий госвизит президента России имел реальное направление и были подписаны содержательные документы, которые предопределят успех сотрудничества и укрепления братства между народами", - сказал К.Чуйченко.

С.Жээнбеков заявил, что "киргизско-российское сотрудничество вышло на качественно новый уровень стратегического партнерства и союзничества".

"За последние годы между Киргизией и Россией установилась высокая степень доверительных отношений, подтверждением тому является запланированный в марте текущего года государственный визит Владимира Путина в Киргизию", - сказал киргизский лидер.

Он выразил уверенность, что в ходе визита "будут определены четкие планы на дальнейшее плодотворное сотрудничество", указав на важность работы Межправительственной комиссии.

В пресс-службе добавили, что в ходе переговоров вице-премьер РФ "передал теплые слова приветствия от президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева".

Очередное 21-е заседание киргизско-российской межправкомиссии в Бишкеке проходит под председательством К.Чуйченко с российской стороны и вице-премьера Киргизии Жениша Разакова - с киргизской.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]