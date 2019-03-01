Путин 28 марта посетит с визитом Киргизию - вице-премьер РФ Чуйченко

Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Киргизию состоится 28 марта, заявил в пятницу на проходящем в Бишкеке заседании киргизско-российской межправительственной комиссии вице-премьер РФ Константин Чуйченко.
"Визит В.Путина в Киргизию состоится 28 марта", - заявил К.Чуйченко.
Как сообщили в пресс-службе президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, перед началом заседания межправкомиссии подготовку визита В.Путина в Бишкек вице-премьер РФ обсудил с главой киргизского государства.
"Мы будем делать все, чтобы предстоящий госвизит президента России имел реальное направление и были подписаны содержательные документы, которые предопределят успех сотрудничества и укрепления братства между народами", - сказал К.Чуйченко.
С.Жээнбеков заявил, что "киргизско-российское сотрудничество вышло на качественно новый уровень стратегического партнерства и союзничества".
"За последние годы между Киргизией и Россией установилась высокая степень доверительных отношений, подтверждением тому является запланированный в марте текущего года государственный визит Владимира Путина в Киргизию", - сказал киргизский лидер.
Он выразил уверенность, что в ходе визита "будут определены четкие планы на дальнейшее плодотворное сотрудничество", указав на важность работы Межправительственной комиссии.
В пресс-службе добавили, что в ходе переговоров вице-премьер РФ "передал теплые слова приветствия от президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева".
Очередное 21-е заседание киргизско-российской межправкомиссии в Бишкеке проходит под председательством К.Чуйченко с российской стороны и вице-премьера Киргизии Жениша Разакова - с киргизской.
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