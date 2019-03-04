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04.03.2019 09:56

Новый канал коммуникации от ОАО «АтаБанк»!

АтаБанк, заботясь об удобстве клиентов представил новый канал коммуникации через Telegram. Пользователи приложения Telegram могут напрямую обращаться в Банк и получать ответы на свои вопросы. Для этого необходимо написать по номеру 050 99 99136, подключенному к Telegram ОАО «АтаБанк».

В наше время все ценят свое время и поэтому стараются пользоваться самыми удобными и легкими путями коммуникаций. Именно поэтому ОАО «АтаБанк» предлагает для своих клиентов разные виды онлайн коммуникаций.

В настоящее время клиенты могут обращаться в банк как через социальные сети, так и через новый канал связи через программу Telegram. Сотрудники банка готовы помочь клиентам в решении их запросов в самое короткое время независимо от канала обращения.

Подробнее о продуктах и услугах Банка можно узнать, позвонив по номеру горячей линии 136 или посетив новую интернет страницу банка https://atabank.com/ru/

Функционирущий более 25-и лет, ОАО «АтаБанк» является современным и универсальным азербайджанским банком. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]