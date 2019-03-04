Новый канал коммуникации от ОАО «АтаБанк»!

АтаБанк, заботясь об удобстве клиентов представил новый канал коммуникации через Telegram. Пользователи приложения Telegram могут напрямую обращаться в Банк и получать ответы на свои вопросы. Для этого необходимо написать по номеру 050 99 99136, подключенному к Telegram ОАО «АтаБанк».

В наше время все ценят свое время и поэтому стараются пользоваться самыми удобными и легкими путями коммуникаций. Именно поэтому ОАО «АтаБанк» предлагает для своих клиентов разные виды онлайн коммуникаций.

В настоящее время клиенты могут обращаться в банк как через социальные сети, так и через новый канал связи через программу Telegram. Сотрудники банка готовы помочь клиентам в решении их запросов в самое короткое время независимо от канала обращения.

Подробнее о продуктах и услугах Банка можно узнать, позвонив по номеру горячей линии 136 или посетив новую интернет страницу банка https://atabank.com/ru/

Функционирущий более 25-и лет, ОАО «АтаБанк» является современным и универсальным азербайджанским банком. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.