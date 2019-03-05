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Карабахский конфликт 05.03.2019 12:30

Азербайджан считает преступлением деятельность иностранных компаний на оккупированных территориях - Мамедов

Армения активно поддерживает незаконную деятельность иностранных компаний на оккупированных территориях Азербайджана, заявил заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов.

«Госструктуры Армении активно поддерживают незаконную деятельность, открыто поощряют производство, экспорт и торговлю. Часть этих компаний зарегистрирована в Армении, а остальные в оффшоре", - сказал Р. Мамедов во вторник на международной конференции по предотвращению незаконной экономической деятельности на оккупированных территориях Азербайджана.

По его словам, иностранные компании незаконно получают лицензии и осуществляют экспортную деятельность. «Своими шагами они оказывают негативное воздействие на природу, окружающую среду. Ни одна страна не должна считать эту деятельность законной, оказывать ей поддержку. В международном праве незаконная деятельность расценивается как преступление, и эти компании должны быть привлечены к ответственности", - сказал замминистра.

А.Мамедов

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Тэги: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НЕЗАКОННАЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]