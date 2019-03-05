Азербайджан считает преступлением деятельность иностранных компаний на оккупированных территориях - Мамедов

Армения активно поддерживает незаконную деятельность иностранных компаний на оккупированных территориях Азербайджана, заявил заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов.

«Госструктуры Армении активно поддерживают незаконную деятельность, открыто поощряют производство, экспорт и торговлю. Часть этих компаний зарегистрирована в Армении, а остальные в оффшоре", - сказал Р. Мамедов во вторник на международной конференции по предотвращению незаконной экономической деятельности на оккупированных территориях Азербайджана.

По его словам, иностранные компании незаконно получают лицензии и осуществляют экспортную деятельность. «Своими шагами они оказывают негативное воздействие на природу, окружающую среду. Ни одна страна не должна считать эту деятельность законной, оказывать ей поддержку. В международном праве незаконная деятельность расценивается как преступление, и эти компании должны быть привлечены к ответственности", - сказал замминистра.

А.Мамедов