Азербайджан считает преступлением деятельность иностранных компаний на оккупированных территориях - Мамедов

Армения активно поддерживает незаконную деятельность иностранных компаний на оккупированных территориях Азербайджана, заявил заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов.
«Госструктуры Армении активно поддерживают незаконную деятельность, открыто поощряют производство, экспорт и торговлю. Часть этих компаний зарегистрирована в Армении, а остальные в оффшоре", - сказал Р. Мамедов во вторник на международной конференции по предотвращению незаконной экономической деятельности на оккупированных территориях Азербайджана.
По его словам, иностранные компании незаконно получают лицензии и осуществляют экспортную деятельность. «Своими шагами они оказывают негативное воздействие на природу, окружающую среду. Ни одна страна не должна считать эту деятельность законной, оказывать ей поддержку. В международном праве незаконная деятельность расценивается как преступление, и эти компании должны быть привлечены к ответственности", - сказал замминистра.
А.Мамедов
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