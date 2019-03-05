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Регион 05.03.2019 14:35

Экс-премьер Грузии Гарибашвили стал политсекретарем правящей партии "Грузинская мечта"

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, возглавлявший правительство в 2013-2015 годах, назначен политическим секретарем правящей партии "Грузинская мечта", сообщил во вторник генеральный секретарь партии Каха Каладзе.

"Ираклий Гарибашвили является одним из основателей "Грузинской мечты", и, занимая пост премьер-министра, внес большой вклад в развитие государства. На посту политсекретаря он поспособствует дальнейшему укреплению партии", - сказал К.Каладзе на брифинге в Тбилиси.

В парламентских кругах не исключают, что И.Гарибашвили будет баллотироваться в парламент в апреле на промежуточных выборах депутата в Мтацминдском районе Тбилиси. Не исключается также, что бывший премьер-министр займет в парламенте пост лидера парламентского большинства.

И.Гарибашвили подал в отставку с поста премьера в декабре 2015 года, через три дня после того, как представил правительственную программу развития Грузии на ближайшие годы. Тогда представители оппозиции заявили, что премьер-министр был смещен по требованию председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЭКС/ПРЕМЬЕР, ПАРТИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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