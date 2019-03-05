Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, возглавлявший правительство в 2013-2015 годах, назначен политическим секретарем правящей партии "Грузинская мечта", сообщил во вторник генеральный секретарь партии Каха Каладзе.

"Ираклий Гарибашвили является одним из основателей "Грузинской мечты", и, занимая пост премьер-министра, внес большой вклад в развитие государства. На посту политсекретаря он поспособствует дальнейшему укреплению партии", - сказал К.Каладзе на брифинге в Тбилиси.

В парламентских кругах не исключают, что И.Гарибашвили будет баллотироваться в парламент в апреле на промежуточных выборах депутата в Мтацминдском районе Тбилиси. Не исключается также, что бывший премьер-министр займет в парламенте пост лидера парламентского большинства.

И.Гарибашвили подал в отставку с поста премьера в декабре 2015 года, через три дня после того, как представил правительственную программу развития Грузии на ближайшие годы. Тогда представители оппозиции заявили, что премьер-министр был смещен по требованию председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.