Bakcell представляет самые инновационные решения в сфере мобильных телекоммуникаций

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, приняла участие во Всемирном Мобильном Конгрессе (Mobile World Congress) в Барселоне. Организуемая GSMA, выставка Mobile World Congress по праву считается одним из самых престижных и широкомасштабных событий в мобильной индустрии.
В рамках всемирного конгресса, традиционно проводимого каждый год, организовываются всемирные конференции и дающие почву для размышлений дискуссии, а также выставка с участием более 2400 компаний со всего мира, демонстрирующих самые передовые продукты и технологии, предопределяющие будущее рынка мобильной связи.
Представители компании Bakcell, в рамках своего визита, ознакомились с самыми последними технологическими новинками и мировыми тенденциями в сфере телекоммуникаций, а также приняли участие в интересных обсуждениях.
Bakcell является общепризнанным лидером в сфере инноваций. Компания делает все возможное, чтобы обеспечить азербайджанских потребителей самыми последними продуктами и услугами. Чтобы идти в ногу с современными телекоммуникационными трендами, Bakcell регулярно принимает участие в самых престижных выставках и событиях в сфере телекоммуникаций, и возвращается с таких мероприятий с новыми и самыми перспективными идеями, способными помочь в предоставлении клиентам компании услуг самого высокого качества. Bakcell продолжит инвестировать значительные средства в свою сеть и в повышение качества обслуживания клиентов.
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О компании Bakcell
Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.
Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.
Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»