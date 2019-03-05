Глубина финсистемы Азербайджана по итогам 2018г составила около 57% ВВП

Глубина финансовой системы Азербайджана по итогам 2018 года составила 44,9 млрд манатов или 56,8% ВВП, отмечается в отчете правительства за 2018 год.

По итогам 2017 года глубина финансовой системы Азербайджана составила 62% ВВП.

"По итогам 2018 года активы финансовой системы Азербайджана оцениваются в 44,9 млрд манатов или 56,8% ВВП (96,1% ненефтяного ВВП). При этом 65,8% активов финансовой системы приходится на банки (64% по итогам 2017 года)", - отмечается в отчете.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом активы банков увеличились на 5,7%.

В структуре активов финансового сектора 30,9% приходится на небанковские кредитные организации (НБКО).

Вклад страхового сектора и инвестиционных компаний в финансовую глубину является незначительным и составляет 2,8% и 0,5% соответственно.

В Азербайджане на конец 2018 года лицензию на деятельность имели 30 банков, 21 страховая компания, 7 инвестиционных компаний и 104 НБКО.

А.Мамедов