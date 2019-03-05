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Финансы 05.03.2019 17:36

Глубина финсистемы Азербайджана по итогам 2018г составила около 57% ВВП

Глубина финансовой системы Азербайджана по итогам 2018 года составила 44,9 млрд манатов или 56,8% ВВП, отмечается в отчете правительства за 2018 год.

По итогам 2017 года глубина финансовой системы Азербайджана составила 62% ВВП.

"По итогам 2018 года активы финансовой системы Азербайджана оцениваются в 44,9 млрд манатов или 56,8% ВВП (96,1% ненефтяного ВВП). При этом 65,8% активов финансовой системы приходится на банки (64% по итогам 2017 года)", - отмечается в отчете.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом активы банков увеличились на 5,7%.

В структуре активов финансового сектора 30,9% приходится на небанковские кредитные организации (НБКО).

Вклад страхового сектора и инвестиционных компаний в финансовую глубину является незначительным и составляет 2,8% и 0,5% соответственно.

В Азербайджане на конец 2018 года лицензию на деятельность имели 30 банков, 21 страховая компания, 7 инвестиционных компаний и 104 НБКО.

А.Мамедов

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Тэги: ФИНСЕКТОР, ГЛУБИНА, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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