D230 при удачном раскладе может стать «вторым АЧГ» - Джонс

Компания BP рассчитывает на открытие крупного месторождения нефти по итогам разведочных работ на перспективном блоке D230 в азербайджанском секторе Каспия, заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс на пресс-конференции в среду.
"У нас очень большие ожидания по блоку D230. И если результаты разведочных работ будут удачными, то здесь может быть открыт "второй Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ)",- сказал Г.Джонс.
SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и BP 26 апреля 2018 года подписали контракт типа PSA на совместную разведку перспективного блока D230 на Северном Абшероне в азербайджанском секторе Каспия. Контракт ратифицирован в парламенте Азербайджана 12 октября 2018 года, вступил в силу 13 ноября.
Долевое участие сторон в соглашении паритетное: SOCAR (50%), BP (50%). BP будет выполнять функцию оператора при реализации начальной рабочей программы по проекту.
BP и SOCAR планируют реализовать на блоке D230 на северном Абшероне в азербайджанском секторе Каспия разведочную программу, включающую 3D сейморазведку. Сейсмические исследования займут 6 месяцев, их проведение запланировано в период 2019-2020гг. Целью данных работ является сбор геофизических данных по перспективным структурам в бассейне Северного Абшерона и обнаружение геологических структур с наличием углеводородного сырья.
Глубина воды в месте проведения сейсмических исследований варьируется в пределах от 100-800 метров. По итогам сейсморазведки будут определены цели для разведочного бурения.
Работы в рамках контракта разделены на три этапа: первичная разведка, основная разведка, разработка и добыча. В рамках первого этапа, который охватит 24 месяца с момента вступления СРП в силу, BP (подрядчик) должна провести сейсмические исследования на контрактной площади, обработку и интерпретацию сейсмоданных. В случае, если компания в течение этого периода обнаружит перспективные структуры, она вправе выбрать до трех таких участков и перейти ко второму этапу
Срок реализации второго этапа работ составит три года, в течение которых BP должна провести инженерно-геологическое исследование выбранных структур и подготовить отчет об оценке этих работ на окружающую среду.
В случае, если подрядчик в этот период обнаружит коммерчески ценные запасы и известит SOCAR, он должен в течение 6 месяцев подготовить программу разработки этих месторождений, после чего перейти к этапу разработки. Причем BP в течение 48 месяцев должна осуществить все необходимые работы для начала промышленной добычи с блока.
Площадь контрактной территории составляет 3197 кв. км. Здесь до сих пор не проводились разведочные работы.
Глубина продуктивных пластов составляет 3000-3500 метров.
SOCAR блок D230 считает перспективным с точки зрения обнаружения запасов нефти.
Блок АЧГ в настоящее время является крупнейшим месторождением нефти в Азербайджане. Ежегодный объем добычи нефти на нем составляет 29 млн тонн.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»