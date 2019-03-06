Акционеры АЧГ во II квартале примут окончательное инвестиционное решение по проекту Центральный Восточный Азери - BP

Акционеры проекта разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) во II-ом квартале 2019 года планируют принять окончательное инвестиционное решение по проекту "Центральный Восточный Азери" (ЦВА), заявил президент компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс на пресс-конференции в среду.

"Окончательное инвестиционное решение по проекту ЦВА планируется принять во II-ом квартале 2019 года", - заявил Г.Джонс.

По его словам, по стоимости проекта первичные предложения уже есть и они представлены акционерам и обсуждаются с правительством Азербайджана и компанией SOCAR. "Обсуждения по стоимости проекта продолжаются с тем, чтобы эти цифры ещё больше оптимизировать и снизить. Времени до принятия окончательного инвестиционного решения достаточно и мы успеем согласовать этот вопрос",- сказал он.

Проект "Центральный-Восточный Азери" является следующим этапом разработки блока месторождений Азери -Чираг-Гюнешли. Цель проекта заключается в том, чтобы за счет бурения дополнительных скважин и установки дополнительных морских объектов добиться ежесуточной добычи на пике до 100 тыс. баррелей нефти и 350 тыс. кубофутов газа.

Проект "Центральный-Восточный Азери" предусматривает строительство на глубине моря 137 метров новой добывающей и буровой платформы с жилблоком между платформами "Центральный Азери" и "Восточный Азери", установку точек соединения трех внутри промысловых подводных трубопроводов (для транспортировки нефти, газа и закачки воды) и сопутствующей подводной инфраструктуры, а также резервного электрокабеля и телекоммуникационного кабеля от платформы "Центральный Азери" до платформы "Центральный-Восточный Азери".

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Добыча нефти на блоке началась в ноябре 1997 года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составит 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются в $43 млрд на 2017-2049гг.

Н.Аббасова