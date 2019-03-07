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Дальнее зарубежье 07.03.2019 13:46

Педерсен поблагодарил Лондон за усилия по сирийскому урегулированию

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен в четверг сообщил, что провел встречу с главой МИД Великобритании Джереми Хантом в Лондоне, на которой они обсудили сирийскую тематику.

"Хорошая беседа с главой МИД Великобритании Джереми Хантом в Лондоне по поводу будущего Сирии", - написал Г.Педерсен в своем аккаунте в Twitter.

"Я благодарен тому, что Великобритания оказывает поддержку усилиям ООН по облегчению политического процесса и реализации резолюции (СБ ООН - ИФ) 2254", - добавил спецпосланник генсека ООН.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, СИРИЯ, СПЕЦПОСЛАННИК, БРИТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]