Педерсен поблагодарил Лондон за усилия по сирийскому урегулированию

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен в четверг сообщил, что провел встречу с главой МИД Великобритании Джереми Хантом в Лондоне, на которой они обсудили сирийскую тематику.

"Хорошая беседа с главой МИД Великобритании Джереми Хантом в Лондоне по поводу будущего Сирии", - написал Г.Педерсен в своем аккаунте в Twitter.

"Я благодарен тому, что Великобритания оказывает поддержку усилиям ООН по облегчению политического процесса и реализации резолюции (СБ ООН - ИФ) 2254", - добавил спецпосланник генсека ООН.