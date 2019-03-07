SİF направил в 2018 году на создание современных производств льготных кредитов на 150 млн манатов

Фонд развития предпринимательства (SİF) отобрал для льготного кредитования в 2018 году 56 инвестиционных проектов, которые предусматривают создание производственных и перерабатывающих предприятий, с применением самых современных технологий, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Сумма льготного кредитования по этим проектам со стороны SİF составила 146,9 млн манатов», - отметили в правительстве.

Среди кредитуемых проектов 7 агропарков, 10 парниковых комплексов, 4 предприятия по переработке овощей и фруктов, 4 предприятия по производству стройматериалов, по одному предприятию по переработке молока, производству безалкогольных напитков, производству минеральной воды и др.

Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства". Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

В 2018 году объем льготного кредитования бизнеса посредством фонда составил 160,2 млн манатов. В 2019 году объем кредитования составит минимум 160 млн манатов.

Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам – 5% годовых.

Б.Рустамбеков