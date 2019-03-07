Баку и Лондон подписали план военного сотрудничества в 2019/2020 финансовом году

План военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Великобритании на 2019/2020 финансовый год подписан по итогам прошедших в Баку штабных переговоров между оборонными ведомствами двух стран.

«На мероприятии были рассмотрены текущее состояние и перспективные направления сотрудничества в сфере обороны между двумя странами, обсуждены вопросы сотрудничества в области обучения, образования и миротворческих операций, а также был проведен обмен мнениями по региональной безопасности», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Р.Бабаев