Суд в Киеве 20 марта рассмотрит заявления защиты Януковича о разъяснении приговора по делу о госизмене

Оболонский районный суд Киева 20 марта рассмотрит заявления адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича об исправлении описок и разъяснения приговора по делу о государственной измене.
Как отмечается в сообщении пресс-службы суда, сторона защиты просит исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание В.Януковича, - "совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации".
Как сообщалось, 6 марта Киевский апелляционный суд вернул приговор по делу о госизмене В.Януковича с апелляционными жалобами его адвокатов в Оболонский суд Киева для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора. Данное постановление обжалованию не подлежит.
25 февраля истек срок подачи апелляций на приговор В.Януковичу по делу о госизмене. 26 февраля Оболонский суд Киева сообщил, что 1 марта направит в апелляционный суд все поступившие жалобы. 1 марта Киевский апелляционный суд проинформировал, что определил состав коллегии для рассмотрения апелляций.
Кроме того, 22 февраля адвокат Александр Байдик обратился в суд с заявлениями об исправлении описок в приговоре. В Оболонском суде тогда указали, что вопрос об исправлении возможных опечаток будет решен после рассмотрения апелляций, что суд посчитал более приоритетным.
24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил В.Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену.
В то же время суд признал невиновным В.Януковича по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.
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