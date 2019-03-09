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СНГ 09.03.2019 09:56

Суд в Киеве 20 марта рассмотрит заявления защиты Януковича о разъяснении приговора по делу о госизмене

Оболонский районный суд Киева 20 марта рассмотрит заявления адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича об исправлении описок и разъяснения приговора по делу о государственной измене.

Как отмечается в сообщении пресс-службы суда, сторона защиты просит исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание В.Януковича, - "совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации".

Как сообщалось, 6 марта Киевский апелляционный суд вернул приговор по делу о госизмене В.Януковича с апелляционными жалобами его адвокатов в Оболонский суд Киева для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора. Данное постановление обжалованию не подлежит.

25 февраля истек срок подачи апелляций на приговор В.Януковичу по делу о госизмене. 26 февраля Оболонский суд Киева сообщил, что 1 марта направит в апелляционный суд все поступившие жалобы. 1 марта Киевский апелляционный суд проинформировал, что определил состав коллегии для рассмотрения апелляций.

Кроме того, 22 февраля адвокат Александр Байдик обратился в суд с заявлениями об исправлении описок в приговоре. В Оболонском суде тогда указали, что вопрос об исправлении возможных опечаток будет решен после рассмотрения апелляций, что суд посчитал более приоритетным.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил В.Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену.

В то же время суд признал невиновным В.Януковича по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

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Тэги: УКРАИНА, СУД, ЯНУКОВИЧ, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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