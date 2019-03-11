AzerGold до декабря 2022г имеет лицензию на разведочные работы на месторождениях Филизчай и Мазымчай

ЗАО «AzerGold» в 2018 году получило лицензию на проведение разведочных работ на месторождении Гейдаг, отмечается в финансовой отчетности общества за 2017 год.

Согласно данным отчетности, AzerGold в марте 2018 года получило от Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана лицензию на проведение разведочных работ на месторождении Гейдаг. Срок действия данной лицензии истекает в декабре 2020 года.

Кроме этого, Минэкологии в ноябре 2018 года продлило до декабря 2022 года срок действия лицензии AzerGold на проведение разведочных работ на месторождениях Филизчай и Мазымчай.

Месторождение Филизчай по своим запасам считается вторым в Европе и входит в десятку месторождений полиметаллических руд в мире. Впервые запасы этого месторождения были подтверждены в 1967 году и в 1983 году Центральной комиссией запасов СССР.

Запасы месторождения Филизчай превышают 120 млн тонн. Суммарное содержание в руде таких металлов как медь, цинк и свинец составляет 6-8%, удельный вес золота и серебра – в среднем 0,65 и 50 гр/тонну соответственно. Кроме того, в состав руды с этого месторождения входят: кадмий, висмут, селен и теллур. Месторождение Филизчай может в течение 50 лет служить сырьевой базой для горнопромышленного комплекса, который планируется создать в Азербайджане. По оценкам AzerGold, доходы Азербайджана от разработки месторождения полиметаллических руд Филизчай составят до 10 млрд манатов.

Месторождение Мазымчай расположено в 2-3 км от месторождения полиметаллических руд Филизчай в Балакянском районе (северо-запад Азербайджана). Оценки месторождения Мазымчай была проведена в 1984-2000-х годах. Данное месторождение является среднего масштаба, его запасы руды оценены в 414,4 тыс. тонн с содержанием преимущественно меди.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемед.

А.Азизов